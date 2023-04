Roma, nuova emergenza per Mourinho: Dybala verso la panchina contro il Milan

Continuano le defezioni in casa Roma in vista della sfida contro il Milan. Mourinho dovrà rinunciare a Smalling, Wijnaldum, Llorente e con un Dybala a mezzo servizio. L’argentino infatti dovrebbe partire dalla pnachina. In difesa Mourinho trio formato da Mancini, Kumbulla e Ibanez, con Celik e Zalewski sugli esterni. A centrocampo Cristante e Matic, ed il terzetto davanti composto da Pellegrini, Solbakken e Abraham con Dybala pronto a subentrare a gara in corso in caso di necessità.