Tra le azzurre convocate per il nuovo appuntamento della Coppa del mondo femminile di sci alpino, che fa tappa a Kranjska Gora, spicca il ritorno in gara tra le porte larghe di Sofia Goggia, che nella specialità del gigante, in programma sabato 4 gennaio, ritorna al cancelletto di partenza dopo quasi un anno. La bergamasca, subito in grandissimo spolvero una volta rientrata dopo il lungo infortunio negli scorsi appuntamenti dicembrini, si affiancherà in Slovenia a Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb per lo slalom gigante, mentre il giorno dopo per lo slalom troveremo Martina Peterlini, Marta Rossetti, le stesse Della Mea e Collomb, più Lucrezia Lorenzi e Vera Tshurtschenthaler a completare il team che in questa specialità ha bisogno di trovare dei piazzamenti importanti rompendo così una tradizione ormai negativa nelle ultime stagioni.

GOGGIA TORNA ALL’ANTICO

Federica Goggia si è allenata in gigante mentre le sue rivali gareggiavano a Semmering e adesso è pronta per rientrare in pista in terra slovena. Il gigante non è la specialità nella quale la sciatrice lombarda ha ottenuto i suoi migliori risultati, in verità però è un ritorno all’antico per lei, visto che per la prima volta in un gigante ha trovato un podio in Coppa del Mondo, giungendo terza a Killington, e poi anche la prima medaglia iridata con il bronzo ai Mondiali di St. Moritz nel 2017.

BRIGNONE COL PETTORALE ROSSO

Federica Brignone è senza ombra di dubbio tra le protagoniste più attese. Lo è a prescindere, ma lo è in particolare anche in virtù del fatto che la valdostana indosserà il pettorale rosso del leader della classifica di specialità dopo aver vinto i giganti di Soelden e Semmering in questa stagione. Dalla straordinaria fuoriclasse azzurra ci si attende dunque un’altra prova maiuscola per provare a incrementare i propri punti in classifica generale.

E per far ciò, visto che il sogno del cristallo di fine stagione è sempre più vivo che mai, Brignone ha anche pianificato alcune sessioni di allenamento di slalom. Si è infatti allenata sulle piste di Valgrisenche e potrebbe anche presentarsi al via, a sorpresa, nello slalom, questo perché potrebbe essere proprio la disciplina più tecnica a fare da ago della bilancia per quanto concerne la lotta per la sfera di cristallo generale. Per fronteggiare Lara Gut e le altre rivali, compresa la stessa Goggia, prendere qualche punto non inizialmente messo in preventivo sarebbe assolutamente un ottimo viatico.

I PRECEDENTI SULLA PISTA PODKOREN

I precedenti sulla pista Podkoren, come ricorda la Fisi, raccontano di due vittorie azzurre grazie a Marta Bassino, che a distanza di ventiquattrore una dall’altra realizzò una straordinaria doppietta nel 2018. Altri due i podi della cuneese, seconda nel 2023 e terza nel 2022. Sugli scudi qui anche Federica Brignone, che ha raccolto un secondo posto nel 2023 e nel lontano 2012 da giovanissima, e un terzo posto nel 2024. Sofia Goggia, invece, fu terza nel 2018, mentre Nicole Gius ha chiuso seconda posizione nel 2007.

LA PROGRAMMAZIONE DEL WEEKEND

In Slovenia è previsto un gigante nella giornata di sabato 4 gennaio, con prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30 e diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, mentre il giorno dopo c’è in programma uno slalom, in questo caso appuntamento fissato a domenica 5 gennaio con prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00 e le stesse emittenti a trasmettere in diretta le gare sulla pista Podkoren, che si annunciano davvero entusiasmanti, complice anche le ottime condizioni a livello di meteo e neve presente sul tracciato.