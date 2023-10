Il Sun svela un nuovo scandalo: party segreti con giocatori di Premier League e accordi scritti per le modelle

Un calciatore di Premier League del quale non è stata rivelata l’identità avrebbe organizzato una serie di party a luci rosse coinvolgendo altri giocatori. A rivelarlo è il The Sun, che ha raccontato i dettagli della vicenda, svelando anche alcuni lati più oscuri. Questi party si tenevano in hotel lussuosi e coinvolgevano anche alcune modelle, costrette a firmare degli accordi scritti per acconsentire a determinate pratiche erotiche, oltre che consegnare i propri telefoni. Proprio una delle partecipanti ha raccontato al tabloid l’esperienza, definendola come “un qualcosa da non credere”. Nell’articolo non vengono fatti i nomi dei calciatori, tuttavia la fonte ha spiegato: “Avevano affittato svariate stanze e gli organizzatori portavano le ragazze su. Erano presenti diversi giocatori di Premier League nella stanza con le ragazze e alcuni erano a letto insieme“.