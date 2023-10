Dietrofront Crotone: confermato in panchina Zauli. I calciatori: “Colpe più nostre”

Esonerato in mattinata, reintegrato nel pomeriggio. Non si può dire che sia stata una giornata come le altre per Lamberto Zauli, tecnico del Crotone che il presidente Gianni Vrenna aveva deciso di sollevare dall’incarico. Un gruppo dei giocatori non ha però gradito tale decisione e, dopo averla appresa, ha chiesto al numero uno del club di tornare sui suoi passi. “Le colpe sono più nostre che del mister. Prima di tutto siamo uomini e poi calciatori, perciò sta a noi dimostrare il nostro valore. Il problema non è tecnico bensì psicologico, a partire da sabato daremo ancora di più” ha spiegato capitan Gigliotti.

Anche il direttore generale, Raffaele Vrenna, ha commentato l’accaduto: “Il presidente aveva pensato all’esonero del tecnico per dare una scossa all’ambiente, ma alla fine è stata assecondata la richiesta dei calciatori. Adesso però servono anche prestazioni e risultati. Intanto chiedo ai nostri tifosi, che ci hanno sempre supportato, di restare uniti“.