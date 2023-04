Stampa spagnola, il Real prepara risposta a Laporta: “Ha superato il limite”

Dopo le dure parole del Presidente blaugrana, Joan Laporta nei confronti del Real Madrid, arriva la tutta risposta di Florentino Perez. Secondo la stampa spagnola, quest’ultimo starebbe “preparando una risposta alle vergognose accuse, ritenendo che il presidente del Barça sia andato ben oltre i limiti”. Le sue parole non sono piaciute ai dirigenti del Real Madrid, che adesso attendono solo il momento giusto per una risposta che arriverà a tempo debito: per il momento i Blancos non vogliono rispondere a queste provocazioni perché si ritiene che la questione debba essere risolta in tribunale e perché i pensieri sono tutti rivolti alla partita di Champions League contro il Chelsea di domani.