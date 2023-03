Stadio Milano, Christillin: “Dubbi su solidità finanziaria dell’Inter, chissà che non resti a San Siro”

La dirigente UEFA Evelina Christillin ha parlato della questione relativa al nuovo stadio di Inter e Milan durante un’intervista a ‘90° Minuto’. “Il Milan va per la strada solitaria. L’Inter dice di avere dei progetti, ma La Gazzetta dello Sport scriveva che Zhang ha rifinanziato soltanto dieci milioni per il prestito di Oaktree di 275 milioni che dovrebbe essere rimborsato al 12% di interesse entro il 2024. Credo che qualche dubbio sulla solidità finanziaria dell’Inter esista – ha dichiarato – . Chissà che l’Inter non possa rimanere a San Siro con il pieno accordo del comune. Sicuramente la novità è che le due squadre hanno separato le loro strade”.