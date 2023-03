Inter, Gosens: “Novanta minuti fondamentali per me, bellissimo l’applauso di San Siro”

Il difensore dell’Inter, Robin Gosens, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro il Lecce. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Oggi si è vista un’Inter pronta, che ha fatto vedere fin dall’inizio di voler vincere. Era una partita fondamentale, una vittoria strameritata. Io mi sono sentito bene, son stati 90′ fondamentali per me, mi aiuta stare in campo. L’applauso di San Siro? Bellissima sensazione: è la mia prima da titolare in Serie A a San Siro in stagione, sono contento per me e per la squadra, una vittoria che serviva. Dopo Bologna ci siamo detti: tutti zitti e pedalare e lavorare, solo così si possono vincere le partite in Serie A. A me serve continuità, voglio soffrire in campo, una partita che mi è servita”.