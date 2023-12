Stadio Franchi, Nardella: “Inviata lettera ad Abodi. Confido nella collaborazione del Governo”

Direttamente da Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato ad affrontare il tema dello stadio Franchi. “Ho inviato una lettera al ministro Abodi, mi sono scritto con lui, ci sentiremo sicuramente in questi giorni e vedremo quale sarà l’esito”, ha dichiarato il Primo cittadino del capoluogo toscano. “Io confido in una collaborazione del Governo su questo punto perché noi dobbiamo conciliare l’esigenza di andare avanti con i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi e dall’altro l’esigenza della società e della squadra viola su dove giocare durante il periodo di ristrutturazione”, ha aggiunto Nardella in conferenza stampa.