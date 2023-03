Stadio Fiorentina, la Commissione UE conferma: non era parte iniziale dei progetti del Pnrr

Ancora intoppi per quanto riguarda il nuovo stadio della Fiorentina che il presidente Rocco Commisso vorrebbe regalare ai tifosi della Viola. La questione dibattuta riguardava o meno la presenza del progetto della nuova struttura all’interno del Pnrr. La Commissione dell’UE si è pronunciata a riguardo, facendo chiarezza sull’argomento.

Secondo quanto riportato da una nota dell’ANSA, la Commissione dell’Unione Europa si sarebbe espressa sulla nuovo stadio che la Fiorentina avrebbe in mente di realizzare nel prossimo futuro. progetti sullo stadio di Firenze e sul ‘Bosco dello Sport‘ di Venezia “non erano parte del piano di Recovery iniziale” dell’Italia. La notizia, riportata come detto dall’ANSA, prenderebbe le mosse da una sottolineatura fatta da Commissione europea interpellata al riguardo nel corso del briefing quotidiano con la stampa sulle notizie relative alle difficoltà sui due progetti nella valutazione in corso a Bruxelles sul via libera della terza tranche del Pnrr all’Italia.