Inter, quante partite salta Calhanoglu? A settembre stop breve per un infortunio simile

E’ arrivato in mattinata l’esito degli esami effettuati da Hakan Calhanoglu: escluse lesioni o stiramenti, ma il problema è presente. Il centrocampista turco salterà sicuramente le prossime due giornate di campionato e la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, ma potrebbe rientrare prima della gara di Champions League contro il Benfica in programma martedì 11 aprile. I tempi sono stretti e i progressi saranno comunque da valutare giorno dopo giorno. Gia’ ad inizio stagione il giocatore aveva dimostrato di poter recuperare rapidamente, se non dovesse farcela il focus si sposterebbe sul ritorno a San Siro nella sfida contro il Monza.