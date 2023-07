Spezia, amichevole annullata causa maltempo

La perturbazione che si è abbattuta sulla Val Gardena ha impedito lo svolgimento dell’amichevole dello Spezia, che doveva giocare oggi contro l’FC Gherdeina. Infatti, la partita è stata ufficialmente annullata a causa della pioggia e lo Spezia non scenderà in campo. Slitta così l’esordio di Francesco Cassata, ultimo acquisto dei bianconeri. L’ex Genoa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e rappresenterà un’opzione valida in più per il centrocampo. Per vederlo all’opera però bisognerà aspettare ancora qualche giorno a causa del maltempo.