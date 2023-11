SPAL, comunicato della curva Ovest contro la società: “Cedete il marchio al comune”

Dopo la sconfitta in campionato ai danni del Rimini, che ha relegato la squadra nei bassi fondi della classifica in Serie C, la Curva Ovest della SPAL, con un comunicato rivolto alla società e alla proprietà di Joe Tacopina, ha richiesto la cessione gratuita del marchio del club al Comune di Ferrara.

Questo la nota ufficiale apparsa sui canali ufficiali della tifoseria spallina: “Avevate promesso il ritorno in A. invece, non solo non siamo più nemmeno in Serie B, addirittura lottiamo per la salvezza in C. Dal momento che le premesse per una salvezza tranquilla non ci sono, visto anche il vostro operato inadeguato, vogliamo tutelare quello che per la città di Ferrara non è solo uno stemma o un marchio, bensì un simbolo. Questa parabola discendente ci preoccupa, pertanto, chiediamo di tenere fede alle vostre parole e alla vostra buona volontà, cedendo nome e marchio (in tutte le sue versioni grafiche) al Comune di Ferrara ed esso si impegni a cederlo in usufrutto gratuito a questa società e a quelle che verranno dopo di essa con cui il Comune sottoscriverà i contratti per l’utilizzo del Paolo Mazza. Inoltre, chiediamo che i dettagli di questo contratto siano chiari e pubblici“.