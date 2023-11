Quagliarella su Bonucci: “Non voleva lasciare la Juve, momento difficile per lui”

Fabio Quagliarella, negli studi di Sky sport, ha parlato della situazione dell’ex compagno alla Juventus e amico Leonardo Bonucci: “Per lui non deve esser stato facile lasciare la Juve. Inoltre, anche il modo con cui si è lasciato deve esser stato frustrante per lui dopo tutto quello che ha condiviso durante la sua carriera col club bianconero. E’ andato in un campionato nuovo, come giocatore simbolo e protagonista, non deve esser stato facile. Sicuramente per Leo è un momento difficile, ma lo conosco e so che è uno che reagisce a momenti come questi e si fa scivolare tutto addosso“.