Spal-Ancona, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Ancona, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Tre sconfitte consecutive non fanno dormire sonni tranquilli alla Spal i cui tifosi si attendevano un inizio di stagione estremamente diverso rispetto a quello che si è visto. I bassi fondi della classifica non possono piacere e l’incubo di un’altra retrocessione è sempre dietro l’angolo. Se la passa diversamente l’Ancona che si trova invece vicino alla zona playoff e che spera che Ferrara sia una tappa da cui poter uscire sperando in una stagione gratificante. Match che partirà dalle 16.15 di sabato 25 novembre con la partita in diretta su Sky Sport 253 e NOW.