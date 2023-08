Dalla Spagna: la Juventus piomba su tre giocatori del Real Madrid

La Juventus in questa settimana potrebbe definire il clamoroso arrivo di Romelu Lukaku e la simultanea cessione di Vlahovic al Chlesea. Questa però non sarebbe l’unica operazione in casa bianconera. Infatti, Giuntoli starebbe valutando ben tre profili in casa Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano madridista Defensa Central, la Juventus avrebbe sentito il Real Madrid per parlare di tre giocatori, ai margini del progetto Ancelotti. Si tratterebbe, infatti, di Alvaro Odriozola, Ferland Mendy e Lucas Vazquez finiti dunque nel mirino di Allegri. Per quanto riguarda il basco, per Carlo Ancelotti può partire e anche per il francese il club spagnolo non ha chiuso a un suo trasferimento, anche se è stato schierato nelle ultime amichevoli. L’operazione, invece, si preannuncia complicata per Lucas Vazquez in quanto lo spagnolo è l’unica riserva di Dani Carvajal.