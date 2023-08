Real Sociedad, ufficiale l’arrivo di Andre Silva dal Lipsia: l’ex Milan riparte dalla Liga

L’ex Milan Andre Silva sbarcherà in Spagna, nella Liga campionato in cu lo accoglierà il Real Sociedad. Il club spagnolo ha deciso di puntare fortemente sull’attaccante ex Milan di acquistarlo dal Lipsia. I tedeschi nelle ultime ore hanno aperto al prestito con diritto di riscatto e così l’affare è andato definitivamente in porto.

A rendere ufficiale l’arrivo di Andre Silva in terra spagnola è stato il Real Sociedad che, con un comunicato, ha spiegato anche le formule del trasferimento. Sarà prestito e opzione di acquisto fissata in 15 milioni di euro. Per l’attaccante della nazionale portoghese, classe 1995, si tratta di un ritorno in Spagna dopo l’esperienza al Siviglia