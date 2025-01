Cosa succede con Claudio Ranieri alla Roma? Sempre più vicina una scelta a sorpresa: adesso può davvero cambiare tutto.

La vittoria nel derby è sempre una gioia enorme, ancor di più se arriva in una stagione così complicata come quella che sta attraversando la Roma.

Un 2-0 firmato dal capitano Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers che fa rialzare la testa alla Roma. Il bellissimo gol del vantaggio è stato segnato, come detto in precedenza, proprio da Lorenzo Pellegrini, ovvero l’uomo più criticato, più atteso, il giocatore con più pressione.

Una scelta a sorpresa quella di Claudio Ranieri di schierarlo titolare dopo otto panchine consecutive, ma che è stata azzeccatissima. Questa scelta, questa vittoria e questa nuova fiducia iniettata alla squadra sono tra gli elementi positivi che la società sta prendendo seriamente in considerazione.

Ranieri resta alla Roma? Si apre un nuovo scenario

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione”.

Lo scorso 14 novembre, la Roma comunicava il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa e contemporaneamente annunciava il suo ruolo al termine della stagione, dichiarando così di cambiare sicuramente tecnico per l’anno successivo. Eppure, in meno di due mesi le cose potrebbero essere cambiate.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, i Friedkin starebbero già pensando di confermare Ranieri sulla panchina della Roma anche per la prossima stagione. Questo, però, solo in caso non si riuscisse ad arrivare a un nome importante come quello di Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti.

La Roma quindi non fermerà la ricerca di un nuovo tecnico, ma allo stesso tempo non avrà fretta e quel bisogno spasmodico di chiudere subito per il nuovo allenatore, perché tanto in casa c’è già l’uomo che è riuscito a rivitalizzare un gruppo che negli ultimi mesi ha dato solo segnali di decadimento totale.

Quindi, attualmente, le opzioni per il futuro della Roma sono due: o un allenatore di primissima fascia o si continuerà con Sir Claudio Ranieri.