Australian Open 2025 a rischio per Nick Kyrgios, alle prese con dei problemi fisici. Il tennista australiano ha fatto ritorno nel circuito dopo uno stop di quasi due mesi, disputando l’Atp 250 di Brisbane ma uscendo di scena al primo turno per mano di Mpetshi Perricard. Tuttavia durante il match contro il francese ha sentito dei dolori al polso e anche nei giorni seguenti, mentre si allenava per preparare l’Happy Slam, ha accusato ulteriori noie fisiche.

Le condizioni di Kyrgios

Tramite un post su Instagram, il giocatore australiano ha reso noto che gli ultrasuoni hanno rilevato “uno strappo addominale di primo grado“. “Ora riposerò e farò di tutto per essere a posto per l’Australian Open” ha aggiunto Nick, che invece non ha fornito novità in merito alle condizioni del suo polso. Nei giorni scorsi aveva parlato di un “dolore costante” e di aver bisogno di un “miracolo” affinché il polso reggesse i ritmi di uno Slam.

Niente esibizione con Djokovic

Proprio a causa dello strappo addominale, Kyrgios non potrà prendere parte all’incontro di esibizione con il suo amico Novak Djokovic, in programma giovedì 9 gennaio. Sicuramente non si tratta di una buona notizia in vista dell’Australian Open, che prenderà il via tra pochi giorni, ma magari la scelta è precauzionale ed intende non compromettere la sua partecipazione all’evento. Chi non ha dubbi sulla presenza di Kyrgios è Craig Tiley, direttore del torneo, che si è detto certo di vederlo in campo.

Stoccata a Roddick

Sempre molto attivo sui social, Kyrgios ha anche trovato il tempo per attaccare Andy Roddick. Durante l’ultima puntata del suo podcast ‘Served’, l’americano ha affermato che il comportamento di Kyrgios è dettato dal desiderio di ricevere attenzione e che proprio per questo motivo dovrebbe essere ignorato. “Ora è colpa mia? Semplicemente non mi piacciono le persone che imbrogliano il sistema. Roddick, non avrei mai pensato che fossi una pecora amico mio” ha tuonato l’australiano.

Non è poi tardata ad arrivare una risposta al giornalista Jon Wertheim (che affianca Roddick nel podcast), secondo cui Kyrgios vorrebbe vendicarsi di Sinner per la relazione con la sua ex, Anna Kalinskaya. “Non me ne potrebbe importare meno di con chi va a letto Sinner. Sono in una relazione felice – ha scritto – A proposito, come fa quel tizio (Wertheim, ndr) ad avere ancora un lavoro nei media del tennis? Per favore, chiudi la bocca“. Il riferimento è al commento che il giornalista ha fatto sulla fronte di Barbora Krejcikova, non sapendo di essere in onda, tanto da essere sospeso dall’emittente Tennis Channel.