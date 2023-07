Soccer Champions Tour 2023, cancellata Barcellona-Juventus: rosa blaugrana colpita da gastroenterite virale

Doveva essere l’esordio stagionale della Juventus e l’inizio del Soccer Champions Tour negli Stati Uniti, invece la sfida contro il Barcellona non si giocherà. Il fischio d’inizio era previsto per le 04:30 italiane al Levi’s Stadium di Santa Clara, casa dei San Francisco 49ers della NFL. Invece la squadra blaugrana pochi minuti fa ha rilasciato una nota in cui annuncia che il match non potrà essere disputato perché parte della rosa è stata colpita da una gastroenterite virale.