Juventus-Barcellona amichevole annullata: cosa succede con le scommesse

A causa di una gastroenterite virale che ha messo ko i blaugrana, è stata annullata l’amichevole tra Juventus e Barcellona, originariamente in programma nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Le due squadre, impegnate nella tournée negli Usa, non scenderanno dunque in campo a causa dei problemi intestinali per i giocatori del Barcellona: ma cosa succede con le scommesse? Scopriamolo assieme.

Dal momento che la partita non è mai cominciata ed è stata cancellata, la quota diviene in automatico void. Pertanto chi dovesse aver scommesso una singola su questa partita, o l’avesse inserita in una multipla, vedrà la quota divenire in automatico 1. Inoltre, per la singola verrà restituito il denaro scommesso, mentre nella multipla il match verrà eliminato e la vincita potenziale scalerà.