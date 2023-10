Shevchenko: “La guerra mi ha sconfortato, amerò per sempre il Milan”

Durante il Festival dello Sport 2023, è intervenuto Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e della Nazionale ucraina, nominato da poco consigliere freelance dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore: “Quando giocavo in Nazionale era sempre un onore rappresentare il mio paese. Quando è iniziata la guerra ho temuto il peggio per la mia famiglia e i miei amici, ho avuto paura che l’Ucraina scomparisse. Questo mi ha sconfortato molto, per questo prendo il mio nuovo incarico sul serio. Abbiamo bisogno dell’Occidente, dobbiamo stare uniti ”. Sheva ha anche aggiunto: “Rimarrò per sempre nel mondo del calcio, il Milan è la mia famiglia”.