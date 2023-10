Probabili formazioni Italia-Malta: qualificazioni Europei 2024

Le probabili formazioni di Italia-Malta, match della fase a gironi del gruppo F di qualificazioni agli Europei del 2024. Sabato 14 ottobre al San Nicola di Bari, gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. L’Italia di Luciano Spalletti vuole allungare sull’Italia, ma anche prepararsi al meglio per un match chiave come quello contro l’Inghilterra. Tante le novità nelle convocazioni, con il Ct che ha perso Immobile e Pellegrini. Prima chiamata in Nazionale per il difensore del Tottenham Destiny Udogie, mentre tornano in azzurro Giacomo Bonaventura e Moise Kean, assenti rispettivamente dall’ottobre 2020 e dall’ottobre 2021. Recupera in tempo anche Gianluca Scamacca, che proverà a prendersi una maglia da titolare.

LE SCELTE – Nel 4-3-3 Donnarumma agirà tra i pali. A sua difesa, si scaldano Gatti e Mancini, con Darmian e Biraghi terzini. A centrocampo Cristante in regia, con Frattesi e Bonaventura mezzali. Berardi, Scamacca e Zaccagni in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-MALTA

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca, Zaccagni

Ballottaggi: Bonaventura 55% – Tonali 45%; Darmian 60% – Di Lorenzo 40%

Indisponibili: Immobile, Pellegrini

Squalificati: –

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat; Nwoko, Satariano, Jones