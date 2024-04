Serie D, Pistoiese esclusa dalla competizione: il comunicato della LND

Dopo le vicende giudiziarie delle ultime settimane e dopo non essere scesa in campo nelle ultime due giornate, la Pistoiese è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie D. Questo il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti: “Premesso che che la società SSDARL U.S. PISTOIESE 1921 non si è presentata sul campo di gioco in data 7/4/24 e in data 14/4/2024 (…), LND delibera: di dare atto della avvenuta esclusione della società al Campionato Nazionale di Serie D girone D, stagione sportiva 2023/2024 disponendo altresì che la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 15esima giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa. Inoltre, al termine del Campionato, la classifica del girone D del Campionato di Serie D 2023/2024 preveda la retrocessione diretta unicamente della squadra classificatasi al 17° posto e che per quanto riguarda la disputa dei play out restino, in ogni caso, invariate le modalità riportate nel citato comunicato”.