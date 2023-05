Serie D, inizierà domenica la post season: Poule Scudetto, spareggi, playoff e playout

Scatterà ufficialmente domenica la post season della Serie D 2022-2023 con le partite relative a Poule Scudetto, 1° turno playoff, playout e gli spareggi promozione e playout. Tutte le sfide si giocheranno alle ore 16 ad eccezione di Casertana-Arzachena (G) che si disputerà alle ore 14.30 e Grosseto-Terranuova Traiana (E) alle ore 16.30. Nel Girone H slitta di una settimana l’inizio dei playoff in attesa dello spareggio Cavese-Brindisi che assegnerà l’ultimo accesso diretto al prossimo campionato di Serie C: le formazioni scenderanno in campo sul neutro del “Luigi Razza” di Vibo Valentia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari ed eventuali calci di rigore.

Previsti anche i due spareggi in chiave salvezza Montegiorgio-Notaresco (F, Comunale Buitoni di Sansepolcro) e Pomezia-Nola (G, Comunale Marsi di Avezzano): chi vince giocherà i playout, chi perde retrocede in Eccellenza. Anche in questo caso supplementari ed eventuali calci di rigore nell’ipotesi di parità al termine dei tempi regolamentari. Rimanendo in tema playout Grosseto-Terranuova Traiana (E) si disputerà sul neutro del Bozzi di Firenze e a porte chiuse, mentre Torviscosa-Portogruaro (C) è posticipata al 21 maggio sempre alle ore 16.