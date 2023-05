Milan, Leao punta il derby: “Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo”

E’ un Rafael Leao enigmatico, carino e felice quello che si appresta a non partire in quel di La Spezia per la partita contro la squadra di Semplici in campionato. Dopo aver saltato il derby d’andata di Champions League, osservando i compagni perdere da pochi passi, il portoghese vuole esserci per tentare di ribaltare il risultato dell’andata. Intanto Leao si è lasciato andare postando una foto del riscaldamento del match contro la Lazio, scrivendo questo: “Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo“.

Il riferimento potrebbe essere sia al fatto di star facendo di tutto per rientrare per il derby, prendendosi il tempo giusto per recuperare od anche per testimoniare il rinnovo che sta per essere ufficializzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)