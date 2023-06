Serie D: il D CLUB fa dieci anni, aperte le votazioni per scegliere i migliori del campionato

Mentre la stagione si avvicina al suo avvincente epilogo con la finale scudetto, per gli appassionati del campionato Dilettanti è arrivato il momento di dedicarsi anche al D CLUB, il contest per i tifosi ideato dal Dipartimento Interregionale, in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport, che premia i protagonisti della Serie D. Fino al 14 giugno, andando sui siti web dei due quotidiani sportivi, sarà possibile votare tra le sessanta nominations in concorso nelle categorie portiere, difensore, centrocampista, attaccante, under e allenatore. Il sistema consentirà di partecipare una sola volta ed è previsto un solo voto per ciascuna categoria.

Una volta chiuso il contest online, i voti degli utenti si sommeranno a quelli espressi dalla “Giuria D Club” composta dagli esperti del giornalismo sportivo e dai tecnici. Premiazione il 24 giugno a Roma con diretta sul sito del Corriere dello Sport. A presentare i vincitori sarà il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni insieme al Presidente LND Giancarlo Abete e al Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero. Di seguito le nominations:

PORTIERI

Tartaro (Sanremese), Trombini (Arezzo), Colombo (Cavese), Pacini (Poggibonsi), Balducci (Carpi), Semprini (Trastevere), Merelli (Casatese), Cipriani (Sangiovannese), Zecchin (Clodiense), Vagge (Gozzano)

DIFENSORI

Sirri (Brindisi), Nonni (Pineto), Castellini (Catania), Viscomi (Pistoiese), Iacoponi (Roma City), Alborghetti (Desenzano), Dierna (Follonica Gavorrano), Giacomazzi (Este), Pane (Sestri Levante), Mazzali (Legnago)

CENTROCAMPISTI

De Gennaro (Portici), Casoli (Casertana), Van Ransbeeck (Legnago), Roselli (Mezzolara), Lo Sicco (Pineto), Poesio (Varesina), Aliperta (Cavese), Muscas (Poggibonsi), Pimazzoni (Caldiero), Pesce (Lumezzane)

ATTACCANTI

Marquez (Sestri Levante), Alessandro (Lumezzane), Alberti (Brusaporto), Benedetti (Seravezza), Fall (Gina Erminio), Pesaresi (Vigor Senigallia), Menabò (Bra), Bangal (Alcione), Ferrari (Casertana), Di Gennaro (Cartigliano)

UNDER

De Biase (Pistoiese), Opoola (Brindisi), Fossati (Borgosesia), Lamberti (Puteolana), Parlanti (Sestri Levante), Del Sorbo (Sorrento), Fancelli (Livorno), Esposito (Francavilla), Sagrillo (Montebelluna), Di Biagio (Tau)

ALLENATORI

Maiuri (Sorrento), Barillari (Sestri Levante), Ferraro (Catania), Danucci (Brindisi), Franzini (Lumezzane), Lunardon (Borgosesia), Cusatis (Alcione), Miramari (Corticella), Bonuccelli (Pianese), Chiappella (Giana Erminio)