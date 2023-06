Lutto nel calcio sudafricano: muore Clive Barker, ct nei primi anni del post apartheid

Clive Barker, ct del Sudafrica nei primi anni del ritorno nelle competizioni internazionali dopo la fine dell’apartheid negli anni ’90, è morto oggi all’età di 78 anni e dopo aver combattuto una lunga malattia neuro-degenerativa. Barker fu nominato allenatore dei Bafana Bafana nel 1994, tre anni dopo l’abolizione della politica dell’apartheid in Sudafrica che riportò gli sportivi di quel paese a disputare manifestazioni internazionali dopo anni di boicottaggio. Barker condusse la sua squadra alla vittoria in Coppa d’Africa due anni dopo, nel 1996, battendo la Tunisia nella di Johannesburg (2-0), tra l’altro sotto gli occhi del presidente sudafricano Nelson Mandela. Sempre sotto la sua guida, la squadra sudafricana si qualificò poi ai Mondiali di Francia del 1998, ai quali non però Barker partecipò, venendo esonerato pochi mesi prima della competizione.