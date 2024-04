Serie D, il Campobasso vince e torna in C: esplode la festa nel capoluogo molisano

Il Campobasso torna in Serie C dopo due stagioni d’assenza. Decisiva per i molisani la vittoria per 2-0 sul campo del Chieti, sommata al pareggio tra il Termoli e L’Aquila al Cannarsa di Termoli. Il sogno dei rossoblù è diventato realtà con un turno di anticipo: i gol di Romero e Di Nardo portano la squadra di mister Pergolizzi nella terza serie nazionale. La partita è stata seguita allo stadio Molinari di Campobasso da migliaia di persone attraverso maxischermi allestiti. La gioia dei tifosi è esplosa al fischio finale dell’arbitro e sono stati avviati i festeggiamenti per il ritorno in Serie C. Si attende il rientro della squadra e della società per quella che si annuncia una notte di festa rossoblù.