Serie D, disordini al termine di Fanfulla-San Giuliano City: il questore di Lodi emette 10 Daspo

In seguito agli scontri al termine del match dello scorso 10 dicembre tra Asd Fanfulla e San Giuliano City, sono stati emessi 10 Daspo. Il questore di Lodi, Pio Russo, ha punito cinque tifosi di una squadra e cinque dell’altra, responsabili dei disordini che ci sono verificati. Circa un’ora dopo la fine della partita, alcuni ultras del San Giuliano sono tornati verso lo stadio, incappucciati e con dei bastoni, per cercare lo scontro con gli avversari. In risposta, i sostenitori del Fanfulla, a loro volta con mazze e bastoni, hanno reagito alle minacce, non riuscendo però a forzare il blocco della polizia. In breve tempo, dunque, i diretti interessati sono stati individuati e sanzionati.