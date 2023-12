Albania: passaporti diplomatici a calciatori e staff, Sylvinho riceve nazionalità albanese

Durante un evento organizzato dalla Federcalcio albanese, il premier Edi Rama ha consegnato dei passaporti diplomatici per tutti i giocatori, tra questi il laziale ed ex capitano della nazionale Elseid Hysaj, e lo staff tecnico della nazionale albanese di calcio per celebrare ed omaggiare i protagonisti della qualificazione ad Euro 2024. Queste le parole del premier: “Sono degni ambasciatori dell’Albania all’estero, siamo fieri di loro“. Sul palco è salito anche il presidente della Repubblica Bajram Begaj, il quale ha consegnato a Sylvinho, ct dell’Albania di nazionalità brasiliana, il decreto da lui firmato con il quale gli ha concesso la nazionalità albanese. L’Albania fa parte del Gruppo B, girone dell’Italia, assieme agli azzurri ed a Spagna e Croazia, Per la fase dei preparativi degli europei che si disputeranno in Germania questa estate, il governo albanese ha concesso alla nazionale circa 2 milioni di euro.