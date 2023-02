Sudtirol, Bisoli: “Siamo una squadra che può dare noia a tutti. Odogwu è un piccolo Lukaku”

Il Sudtirol è la squadra rivelazione di questo campionato di Serie B e il suo tecnico Pierpaolo Bisoli ne la parla alla Gazzetta dello Sport: “Da grande appassionato di auto ci paragonerei alla vecchia 112 Abarth che, tirata a lucido, può dare noia a tutti, anche nei percorsi misti come questa Serie B. Noi cerchiamo sempre di migliorarci e ci riusciamo. Non pensiamo mai di aver ottenuto qualcosa, se non di aver capito che con il lavoro e l’organizzazione si raccolgono i risultati. Il mercato? Sono andati via giocatori che avevano poco spazio e hanno fatto scelte condivisibili”. Poi una parola su una delle pedine fondamentali del suo scacchiere: “Odogwu è un piccolo Lukaku, se non si fosse accontentato del suo strapotere fisico, con la sua tecnica sarebbe arrivato in B prima”.