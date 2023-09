Serie C, si spengono le luci in Virtus Francavilla-Messina: match interrotto per mezzora

Succede anche questo nel Girone C della Lega Pro. Nella domenica dei posticipi, qualcosa all’impianto d’illuminazione in Virtus Francavilla-Messina è andato storto. Nel momento in cui si era arrivati al 71esimo minuto di gioco con i padroni di casa avanti per una rete a zero, si è spento tutto letteralmente. Infatti, all’improvviso tutto lo stadio si è ritrovato al buio. La partita ovviamente è stata attualmente sospesa con le due squadre che sono rimaste in campo. Dopo una decina di minuti trascorsi però la risoluzione sembra ancora lontana.

22-40 Dopo circa mezzora di blackout la partita è ripresa. Problema che sembra risolto.