Manchester United, Ten Hag: “Vittoria che ci dà fiducia. Onana ha mostrato personalità”

“Una vittoria che ci dà fiducia in vista del prossimo match. Una partita ben giocata, ma avevamo fatto lo stesso anche contro Bayern Monaco o Arsena, salvo concedere gol facili”. Così Erik Ten Hag commenta il ritorno al successo dopo l’1-0 contro il Brentford in Premier League. “Onana? Ha mostrato personalità, rimanendo calmo e composto. Ottima prestazione, è stato bravo sia in fase di possesso che nel guidare i difensori”.