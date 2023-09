Serie C, paura in Vicenza-Pergolettese: malore per il tecnico degli ospiti

In Vicenza-Pergolettese si è assistito ad attimi di paura nel corso della gara quando al 39esimo il match si è dovuto totalmente fermare per il malore che ha colpito il tecnico degli ospiti. All’improvviso, infatti, Matteo Abbate è crollato a terra, suscitando la paura ed il terrore per una possibile tragica storia in una domenica di calcio.

Il match è stato momentaneamente sospeso e al tecnico sono stati prestati i soccorsi dai sanitari dei due club. Portato negli spogliatoi in barella è stato poi trasportato in ospedale con l’ambulanza durante l’intervallo. La partita è ripresa con gli ospiti guidati dal viceallenatore.