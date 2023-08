Serie C: il Monterosi ingaggia Bruno Conti, figlio e nipote d’arte

Nuova avventura per Bruno Conti, figlio e nipote d’arte. Il calciatore 21enne, lo scorso anno a Mantova, giocherà nel girone C di Lega Pro con la maglia del Monterosi Tuscia. Di proprietà dell’Hellas Verona, Conti è il figlio di Daniele – bandiera del Cagliari – e nipote di Bruno, fuoriclasse della Roma e campione del Mondo 1982 con l’Italia. “L’accordo raggiunto con Bruno Conti completa la nostra squadra in un settore nevralgico come il centrocampo. È un calciatore con caratteristiche particolari e che riesce con le sue qualità a migliorare la proposta di gioco. Lo abbiamo accolto nella nostra famiglia e lo vedremo presto in campo”, dichiara il presidente Mauro Fusano.