Calciomercato, Kolo Muani vuole solo il PSG. Verratti a un passo dal Qatar

Il PSG vuole Kolo Muani e l’attaccante francese vuole solo la formazione francese. “Ho informato anche la dirigenza, spero e mi auguro che l’Eintracht accetti l’offerta rendendo questo trasferimento possibile”, ha dichiarato nella giornata di ieri il calciatore ai media tedeschi. Uscita pubblica che non è piaciuta molto al club d’appartenenza, ma Kolo Muani è fermo sulla sua posizione e secondo “RMC Sport” avrebbe anche deciso di non presentarsi stamane agli allenamenti. La distanza tra le due società è ancora abbastanza ampia: l’Eintracht Francoforte chiede 100 milioni, mentre il club francese ne offre 70 più bonus al momento. È invece ai titoli di coda l’avventura di Marco Verratti: niente Arabia Saudita, ma Qatar nel destino del 30enne centrocampista azzurro. L’Al Arabi verserà 45 milioni di euro, bonus compresi, per il suo cartellino.