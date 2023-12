Serie C, Alessandria: esonerato il responsabile dell’area tecnica Corda ed il mister Pirozzi

L’Alessandria sta vivendo un periodo complicato, forse il più difficile, degli ultimi anni in Serie C. La squadra piemontese si trova all’ultimo posto in classifica del Girone A di Serie C con una risalita che è al momento come una montagna russa da scalaare. Per dare un segnale e per cercare di dare uno scossone all’ambiente la società ha esonerato il resposanbile dell’area tecnica ed il mister.

Questo il comunicato con cui la società ha esonerato Corda: “La società U.S. Alessandria Calcio comunica che il Signor Ninni Corda in data odierna è stato esonerato dall’incarico di responsabile dell’area tecnica. La società ringrazia il signor Corda, riconoscendogli passione e impegno e professionalità nella gestione della società. Augura allo stesso le migliori fortune professionali“. E con questo invece il tecnico: “La Società U.S. Alessandria Calcio comunica di aver esonerato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Signor Sergio Pirozzi. Insieme a lui sono stati esonerati dall’incarico, i collaboratori: Fabio Gentili, Federico Gentile e Victor Hugo Rodriguez. La Società ringrazia il signor Pirozzi ed il suo staff per il lavoro svolto augurando agli stessi le migliori fortune professionali“.