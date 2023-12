Manchester United, Ten Hag parla dei cambiamenti societari: “Non vediamo l’ora, sarà positivo per il club”

Erik Ten Hag ha parlato con i giornalisti al termine del successo del Manchester United in rimonta sull’Aston Villa. Una vittoria arrivata anche dopo le notizie riguardanti la proprietà nel corso degli ultimi giorni: “Non penso che abbia avuto un impatto sui giocatori”, ha detto Ten Hag. “E’ così per quanto mi riguarda, mi sono tenuto informato durante l’intero processo, prima da Richard Arnold, poi da Patrick Stewart. “Quindi sapevo cosa stava succedendo. Sì, non vediamo l’ora. Penso che sia positivo per il club. Hanno molta esperienza nello sport ai massimi livelli: F1, la squadra di ciclismo, altri club di calcio. Quindi questo cambiamento può solo aiutarci e supportarci nel raggiungere i nostri obiettivi. Loro vogliono lavorare con noi e noi vogliamo lavorare con loro”, ha aggiunto il tecnico.