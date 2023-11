Serie C 2023/24: pari spettacolo fra Pro Vercelli e Novara. Pescara-Rimini 1-1, Benevento sprecone

Nel lunedì del 13 novembre si è chiusa la tredicesima giornata di Serie C che vedeva tutti e tre i gironi impegnati. Nel Girone A andava in scena il derby fra Pro Vercelli e Novara, terminato con un roboante 3-3. Gol su gol, risposta su risposta. All’iniziale vantaggio di Rutigliano, gli ospiti pareggiano con D’Orazio. Prima della fine del primo tempo torna avanti la Pro Vercelli con il sigillo di Mustacchio. Di Munno all’alba del secondo tempo porta di nuovo la partita in pari, ma dopo un minuto è ancora bomber Mustacchio a fare 3-2. Nel finale di partita il gol decisivo del 3-3 è di Corti.

Nel Girone B, invece, è il Pescara che continua ancora a non vincere. La squadra di Zeman non riesce a battere il Rimini che all’Adriatico impone una partita attenta e volta al contropiede. Nonostante il vantaggio di Milani dopo 3 minuti, il club emiliano non si scopre e al 35′ con Morra fa 1-1 che dura fino al 90esimo. Il Delfino rimane lontano dalle prime posizioni in classifica, con la vetta della Torres che dista ora 9 punti, Per il Rimini continua il movimento positivo fatto da 2vittorie ed 2 pareggi nelle ultime 4. Nello stesso Girone vittoria della Lucchese di misura con l’Entella per 1-0.

Nel Girone C, invece, è la serata della chance non raccolta da parte del Benevento. Le Streghe danno vita ad una partita bellissima contro il Giugliano che alla fine riesce a pareggiare il conto. Dopo l’iniziale vantaggio di Marotta, è Ciuferri con una perla a fare 1-1. Karic al 75esimo manda in visibilio il Vigorito che però deve ammirare il gol del pareggio a tempo scaduto di Oviszach che poi ha la palla del clamoroso 2-3 con Paleari chiamato agli straordinari. Chance sprecata da parte del Benevento perchè la Juve Stabia non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Foggia in una partita tecnica ed abbastanza nervosa in cui i protagonisti sono stati i difensori delle due squadre. Chi continua a vincere è il Picerno che si mette al quarto posto della classifica proprio dietro al Benevento. Successo per il Picerno in casa contro il Potenza grazie alle reti di De Cristofaro, di Murano e di Ceccarelli. Solo per le statistiche il gol del Potenza con Caturano.