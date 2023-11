Highlights Medvedev-Rublev 6-4 6-2, Atp Finals Torino 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights di Medvedev-Rublev, match valido per la fase a gironi delle Nitto Atp Finals 2023 a Torino. Ottimo inizio per il numero 3 del mondo, che vince e convince. Sconfitto il connazionale con il punteggio di 6-4 6-2 dopo 1h31′ di gioco. Medvedev si porta così in vetta al girone e fa un primo importante passo verso la qualificazione. Rimandato invece Rublev, propositivo nel primo set ma impalpabile nel secondo.