Serie C 2023/24: pari nel big match fra Cesena e Torres. Successo d’oro per la Triestina a Novara

Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre sono andate in scena alcune partite dei gironi di Serie C che hanno decretato nuove gerarchie nelle classifiche rispettive e d’appartenenza. Nel primo pomeriggio sicuramente spiccava il super match del Girone B fra Cesena e Torres. Al Manuzzi è stata una sfida intensa, fisica e giocata a scacchi da parte di entrambe le squadre. Succede tutto nel giro di cinque minuti, ossia quelli i primi del secondo tempo, che portano prima al passaggio da parte dei bianconeri con Sephendi che incorna il gol del vantaggio. La Torres però dimostra di non essere al secondo posto in classifica così a caso, infatti dopo tre minuti pareggia la sfida con il gol di Fischannaler che determina il definitivo 1-1 che non accontenta difatti nessuna delle due. Nello stesso Girone B coninua il super momento da parte del Pontedera che surclassa l’Olbia con una prestazione importante, che vale il quinto posto in classifica in solitaria. Le reti dello 0-3 portano le firme di Zanchetta, Delpupo e Ianesi.

Nel Girone A invece importantissimo successo esterno da parte della Triestina che passa sul campo del Novara in maniera spettacolare e pazza. Fino al 90esimo il Novara conduce per 2-1 grazie alle firme di Corti e Scappini, ma la Triestina nei minuti di recupero sbanca Novara con le reti di Finotto e Malomo che si vanno ad aggiungere alla rete realizzata nella prima frazione da Celeghin. Vince nel girone A anche il Trento per 4-1 contro il Vicenza.