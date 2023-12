MOVIOLA – Udinese-Sassuolo, Payero espulso: punito l’intervento su Erlic

Dopo due partite in 10 uomini, il Sassuolo giocherà mezz’ora in superiorità numerica. L’Udinese in vantaggio di due gol rimane con un uomo in meno a causa di un brutto fallo di Payero ai danni di Erlic. L’arbitro Manganiello ha prima estratto il cartellino giallo, per poi tornare sui suoi passi dopo il consulto al Var. L’intervento di Payero è pericoloso e il pestone sulla tibia di Erlic è effettivamente da rosso. Espulsione giusta e Udinese in dieci uomini.