Serie C 2023/24, Girone C: pari show fra Monterosi e Latina. Passa il Cerignola sul Brindisi

Si chiude la terza giornata della Serie C del Girone C con due posticipi che hanno refertato la vittoria dell’Audace Cerignola contro il Brindisi e il pareggio spettacolo fra Monterosi e Latina. Una vittoria fondamentale per il Cerignola che si mette a caccia delle parti alte della classifica, mentre rimane a quota zero punti la neo promossa Brindisi. Nell’altro match il pari fra Monterosi e Latina frena la corsa di quest’ultima verso la vetta della classifica, ora occupata in solitaria, dalla Turris.

Il match fra Audace e Brindisi si apre con il gol del vantaggio molto a sorpresa degli ospiti che con Valenti si portano davanti. Il terzino è bravissimo a scambiare con Lombardi e ad involarsi verso la porta per il gol dello 0-1. Arriva però in questo momento la reazione rabbiosa del Cerignola che nel giro di pochi minuti trova il gol del pareggio con D’Andrea e poi con D’Ausilio. All’intervallo si va sul punteggio di 2-1. Il secondo tempo si apre con il Brindisi che cerca timidamente, senza riuscirci, di far male al Cerignola. Dopo l’espulsione di Bizzotto però la squadra ospite diminuisce la spinta e il Cerignola ha tre palle con Ghisolfi per chiudere la partita. Alla terza, al 93esimo l’attaccante chiude definitivamente la partita.

Nell’altra partita di serata, spettacolo e gol fra Monterosi e Latina che chiudono la partita con il punteggio di 2-2. Parte meglio il Latina che, dopo tre occasioni ghiotte, passa con il gol realizzato da Mastroianni che con il destro scarica in porta. Intervallo che serva al Monterosi per ricaricare le pile: nel giro di cinque minuti trascorsi nel secondo tempo è uno-due terribili degli uomini di casa che, prima con Frediani pareggiano, e poi con Silipo con la complicità del portiere Cardinali passano in vantaggio. Mastroantonio evita il pareggio per almeno due situazioni ghiotte, ma alla fine, al 93esimo nulla può sulla zuccata di Jallow che porta la partita sul definitivo 2-2.