Pagelle Verona-Bologna 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Hellas Verona-Bologna, posticipo valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi i padroni di casa partono meglio e provano ad impensierire la porta di Skorupski, con anche un gol annullato sia per fuorigioco che per fallo su Skorupski. Il Bologna comincia ad uscire alla distanza con Montipo che compie due grandi parate e tiene in vita lo 0-0. Nella ripresa tanta stanchezza e poche occasioni da gol da una parte e dall’altra, alla fine il risultato non si sblocca nonostante il colpo di testa di Fabbian da buona posizione. E dunque un punto per parte che muove la classifica.

LE PAGELLE DI VERONA-BOLOGNA

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 7; Magnani 6, Hien 7, Dawidowicz 6.5; Faraoni 6 (17’st Terracciano 6), Folorunsho 5.5 (25’st Serdar 6), Hongla 5.5, Doig 6 (36’pt Lazovic 6); Ngonge 6, Duda 5.5 (25’st Suslov 6); Bonazzoli 6 (17’st Djuric 5.5). In panchina: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Saponara, Charlys, Cruz, Mboula. Allenatore: Baroni 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6 (15’st Posch 6), Beukema 6.5, Lucumí 6, Kristiansen 6 (35’st Calafiori sv); Aebischer 6, Freuler 6 (35’st Moro sv); Ndoye 5 (32’st Fabbian sv), Ferguson 5, Karlsson 6.5 (15’st Orsolini 5.5); Zirkzee 6.5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, El Azzouzi, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Dawidowicz, Kristiansen, Baroni (allenatore), Faraoni, Posch, Serdar, Suslov.

Angoli 3-4.

Recupero: 4′. 6′