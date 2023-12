Serie C 2023/2024: il Cesena di misura contro la Juventus. Pescara al fotofinish, il Messina inguaia il Monterosi

E’ stato il sabato pomeriggio anche della Serie C che ha messo in atto due partite del Girone B ed un match del Girone C. Nei due match del Girone B il Cesena si è confermata la squadra in testa alla classifica, battendo di misura la Juventus Under 23, mentre il Pescara al fotofinish ha fatto la voce grossa nei minuti di recupero contro la Virtus Entella. Nel Girone C invece vittoria importante in lotta salvezza per il Messina che inguaia ancora di più il Monterosi, sempre più ultimo in classifica.

Il Cesena porta a casa una vittoria importantissima per la lotta al primo posto del Girone B. I bianconeri vengono a capo di una partita complicata contro la Juventus Under 23 che ha messo in campo molto orgoglio, ma anche una buona qualità di possesso. Per i padroni di casa decisivo il gol, al minuto 68, di Simone Pieraccini. Una vittoria importantissima per conservare la vetta della classifica. Nello stesso girone, grandissima vittoria meritata del Pescara contro l’Entella. Cuppone porta avanti il Delfino nei primi minuti di gioco. I padroni di casa reagiscono alla grande nella ripresa e pareggiano i conti con Corbari al 85esimo. Quando tutto sembra pensare all’1-1, per gli uomini di Zeman, è decisivo il gol di Franchini al 90esimo.

Nel Girone C, invece, vittoria importantissima in ottica salvezza per il Messina contro il Monterosi. I siciliani, dopo un periodo estremamente negativa, passano sul campo del Monterosi, sempre più ultimo con un rotondo e chiaro 2-0 che porta le reti di Pacciardi ed Emmausso.