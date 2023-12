Roma, Procura Figc apre fascicolo su parole Mourinho contro arbitro Marcenaro

La Procura della Figc, così come apprende l’Ansa, ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni lesive di José Mourinho, allenatore della Roma, nei confronti dell’arbitro Matteo Marcenaro di Genova. Il procedimento aperto da Chiné riguarda le parole in conferenza stampa dello Special One, che ha attaccato l’arbitro scelto per la partita dei giallorossi in casa del Sassuolo, affermando che “la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”.