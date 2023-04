Serie C 2022/23, il Lecco passa col Renate: decisivi Zambataro e Lakti

Il Lecco vince e si porta a meno due dal Pordenone terzo in solitario nella classifica comandata dal Feralpisalò. La partita contro il Renate, che stoppa la sua corsa ai playoff, nella prima fase è un match tutto di studio e di tattica. Infatti, il primo tempo non è portatore di grandissime occasioni e il successo per gli ospiti matura nella ripresa. Di Zambataro e di Lakti i gol del definitivo 0-2.

PRIMO TEMPO

Un primo tempo abbastanza bloccato quello che si è visto fra Renate e Lecco. La posta in palio fra le due squadre è alta con i padroni di casa che potrebbero avvicinarsi alle squadre di testa e blindare il treno dei playoff e con, invece, il Lecco che in caso di successo arriverebbe a meno due dalla Pro Sesto, seconda in classifica. Il match come detto in avvio è abbastanza bloccato, con la fase di studio che si prolunga oltre i primi minuti. Il primo ad essere pericoloso è Malotti del Renate. L’esterno del Renate ruba una palla alla difesa del Lecco e conduce fino in area, ma una volta arrivato in una posizione invitante per calciare verso la porta viene sbilanciato e non riesce ad inquadrare la porta. Ancora Renate dopo cinque minuti che si rende pericoloso con Colombini che tent la fortuna dalla distanza, ma non inquadra la porta. Le difese delle due squadre si dimostrano ben organizzate, quindi la conclusione da fuori potrebbe essere l’unico modo per sbloccare il match. Prima Colombini poi tocca al Lecco: Lepore, poi ammonito al 31esimo, da posizione centrale scarica verso la porta. Palla alta e nessun grande pericoloso per Melgrati. Portiere del Lecco che poi è bravo su un altro tiro dalla distanza di Malotti. Il pallone, anche se deviato, viene bloccato abbastanza agevolmente dall’estremo portiere del Renate. Si va all’intervallo con poche emozioni sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

La partita potrebbe sbloccarsi solo con una giocata del singolo che arriva al 50esimo grazie a Zambataro che prende palla sulla fascia di sinistra ed entra in area. Il numero 23 degli ospiti tira verso la porta e sorprende Furlanetto non perfetto. Il vantaggio del Lecco motiva la squadra nerazzurra a spingersi per il 2-0 che arriverebbe se Furlanetto non compisse un vero e proprio miracolo su Buso in ripartenza. Il Renate dopo lo svantaggio subisce il colpo e non riesce, nonostante i cambi, a cambiare l’inerzia di partita a favore del Lecco. L’occasione per i padroni di casa per riacciuffare la partita comunque arriva al 90esimo dopo la segnalazione dei quattro minuti di recupero. Prima Artistico non riesce a trovare la porta di testa dopo essere stato imbeccato da Possenti. L’azione clamorosa che potrebbe portare al pareggio arriva sui piedi di Malotti che con una splendida acrobazia per poco non va vicino al gol della domenica, anzi del lunedì. A tempo quasi scaduto però arriva il contropiede mortifero del Lecco con Lakti che spinge la ripartenza e deposita in rete il definitivo 0-2.