LIVE – Renate-Lecco 0-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Renate-Lecco, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono tornati al successo nello scorso turno contro il Padova e vogliono dare seguito ai risultati per restare in zona playoff anche in queste ultime sfide. La formazione ospite, dal suo canto, arrivano da quattro pareggio consecutivi ed ha assolutamente bisogno di tornare al successo per provare ad agguantare almeno il secondo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 3 aprile, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

Renate-Lecco 0-2 (50′ Zambataro, 90′ Lakti)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Renate (4-3-3): Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti, Colombini; Baldassin, Marano, Nelli; Malotti, Squizzato, Saporetti.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Enrici, Battistini, Celjak; Lepore, Ilari, Zamataro, Mangni, Giudici; Bunino, Zuccon.

_________________________________________________________________________

90+4′ – Espulso Baldassin al termine della gara dopo un parapiglia.

90+4′ – RADDOPPIO LECCO!!!! In contropiede Lakti trafigge Furlanetto! Tre punti a casa per il Lecco

90+4′ – Malotti in acrobazia, va vicinissima al gol del pareggio.

90+1′ – Spinge il Renate. Possenti per Artistico che di testa in area non inquadra la porta.

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

78′ – Il Lecco va vicinissimo al 2-0. Zuccon mette al centro dell’area uno zuccherino da mettere solo in rete. Ilari a due passi dalla porta colpisce incredibilmente la traversa.

70′ – Ci prova Giudici! La palla però viene bloccata Furlanetto

53′ – Buso in ripartenza va vicino al doppio colpo dopo due minuti. Furlaneto questa volta è decisivo.

50′ – VANTAGGIO DEL LECCO!!!! Zambataro prende palla sulla fascia di sinistra ed entra in area. Il numero 23 degli ospiti tira verso la porta e sorprende Furlanetto.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45+1′ – Si chiude un primo tempo bloccato.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

37′ – Malotti ancora dalla distanza. Il pallone arriva debole dalle parti Melgrati che blocca.

31′ – Ammonito Lepore.

20′ – Lepore pericoloso. La mezzala del Lecco ci prova dalla distanza. Palla alta.

19′ – Ancora Renate! Colombini tenta dalla distanza, ma non va.

14′ – Prima vera occasione per il Renate con Malotti. L’esterno entra in area dopo aver rubato palla alla difesa del Lecco, ma spara alta.

1′ – Si parte.