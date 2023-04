Empoli-Lecce, Zanetti: “Vittoria pesante in uno scontro diretto, con Caputo c’è grande feeling”

Paolo Zanetti, dopo il successo ottenuto dal suo Empoli, per 1-0, contro il Lecce, ha commentato il match appena andato in archivio ai microfoni di Dazn. “Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato – ha affermato l’ex allenatore del Venezia –: sapevamo che il primo tempo sarebbe stato bloccato, ma nel secondo abbiamo preso il predominio, abbiamo creato occasioni su occasioni e non abbiamo subito niente. Questa gara era un vero e proprio scontro diretto: vincerla può significare tanto. I miei ragazzi sono stati straordinari – ha aggiunto Zanetti –. Non dobbiamo pensare che l’Empoli possa fare percorso netto, ci sono per forza delle difficoltà. L’importante è rialzarsi quando si cade, vincere gli scontri diretti: oggi lo abbiamo fatto e non c’è miglior modo per rispondere alle quattro sconfitte da cui eravamo reduci”.

Grandi complimenti nei confronti di Francesco Caputo, che ha ritrovato il gol e ha regalato all’Empoli i tre punti. “Sono contento dell’abbraccio di Caputo verso di me dopo il suo gol. C’è un legame importante fra me ed i giocatori, non solo con lui: io li vedo lavorare tutti insieme e so cosa c’è dietro ai periodi difficili, quanto i ragazzi ci mettano per uscirne. Caputo oggi ha ritrovato il gol, ma veniva già da ottime prestazioni: fra e me lui c’è un feeling importante che è sbocciato fin dal primo giorno”, ha concluso Zanetti.