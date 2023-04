Serie C 2022/23, l’Entella sbatte contro la Lucchese: 0-0 ed abbandono della vetta per i liguri

Un punto. Solamente un punto per l’Entella che rischia di mandare al rogo ogni speranza e sogno di promozione diretta in Serie B. La parta contro la Lucchese potrebbe snocciolarsi come un assalto alla porta dei padroni di casa, ma alla fine la partita finisce 0-0. L’Entella con la Reggiana che passa per 4-2 contro la Fermana abbandona il primo posto che ora dista due punti. Per la Lucchese buon punto.

Un primo tempo nervoso e con l’Entella che ha provato in ogni modo a sbloccare il match per mettere pressione ancora di più alla Reggiana. La posta in palio è altissima sia per la squadra di casa sia per gli ospiti. Con un successo, infatti, la Lucchese guadagnerebbe punti importanti in orbita playoff, mentre per l’Entella un successo vorrebbe dire promozione in Serie B più vicina. I liguri ci provano sin dall’inizio, quando al quindicesimo Reali si coordina splendidamente da fuori area ed al volo tenta di siglare il grande gol che vorrebbe dire vantaggio. La palla va alta e non di poco.

C’è la voglia da parte degli ospiti di sbloccare la partita con un gol di pregevole fattura: al 30esimo in semirovesciata Zamparo, dopo uno splendido cross dalla sinistra, prova ad impensierire la difesa della Lucchese. Anche questa volta però la porta non viene presa. L’occasione più grossa per i liguri arriva al 35esimo quando Liberato a due passi da Coletta tenta il pallonetto, ma l’estremo difensore di casa smanaccia con un colpo di reni. Il match nella fase finale del primo tempo si innervosisce con l’arbitro che inizia a togliere dal taschino alcuni cartellino: ammoniti, infatti, Benassai e Corbari per condotta violenta. Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione.

Secondo tempo che va sui ritmi e sulle occasioni del primo tempo. L’Entella prova in tutti in modi a cercare il gol che direbbe primo posto, ma non riesce a scardinare la difesa organizzata della Lucchese. La palla per il vantaggio arriva sui piedi di Merkaj, ma il centrocampista in area tira debolmente e Coletta ringrazia bloccando agevolmente. Più minuti passano più la pressione si alza in casa Entella: la squadra ligure, infatti, non riesce a trovare il pertugio giusto per i tre punti che sarebbero vitali. Sul finire della gara fioccano i cartellini. Al 93esimo è Ramirez, sempre dell’Entella, che da fuori ci prova con la palla che va vicinissima dal palo della porta della Lucchese. Finisce 0-0 che sa di passo falso grosso per l’Entella.

Nelle altre partite del girone 2-2 pari spettacolo fra Siena e Gubbio che sta stretto ai padroni di casa e che, invece, suona come prezioso per il Gubbio che rimane quarto in classifica. In vantaggio prima il Siena con Riccardi, pareggio Gubbio targato Vazquez e sorpasso con Bonta. A tempo scaduto pareggia per il Siena Di Santo.

Successo interno, importante per i playoff, quello del Pontedera che passa per 2-0 contro il sempre più spacciato Montevarchi. Una partita non semplice la sblocca Benedetti al 41esimo e poi Guidi al 83esimo mette in ghiaccio la partita e i tre punti in cassaforte. Pareggio per 1-1, invece, fra Rimini e Fiorezuola che fa bene alla classifica da entrambe le squadre. Vantaggio casalingo con Del Carro, pareggio del Fiorenzuola di Bondioli.

Gol e spettacolo fra Recanatese-Olbia, partita in cui alla fine escono vincitori gli ospiti con le ret di Emerson e grazie anche alla doppietta di Ragatzu. Per la Recanatese inutili i gol di Giampaolo e di Sbaffo. In chiave invece playout è prezioso il successo della Vis Pesaro per 1-0 contro l’Imolese che permette ai padroni di casa di formalizzare il distacco sull’Imolese e di siglare nuovamente il sorpasso sull’Alessandria, che aveva vinto nel pomeriggio contro l’Ancona. Decisiva la rete di Manuel Pucciarelli.